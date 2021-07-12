إصابة 7 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بمقهى ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة ميكروباص بمقهى في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بمقهى ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم ضبط سائق السيارة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يده، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.