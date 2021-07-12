اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بمقهى ببولاق الدكرور

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:53 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بمقهى ببولاق الدكرور حادث تصادم-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اصطدمت سيارة ميكروباص بمقهى في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بمقهى ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم ضبط سائق السيارة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يده، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

حادث تصادم

اصطدام سيارة بمقهى

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

حادث سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة