إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى فى أحداث اقتحام مركز سمالوط

المنيا-حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد الفقى ومحمد صلاح، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتى، وذلك لأخذ الرأى الشرعى فى توقيع عقوبة الإعدام.

كما قضت المحكمة بتحديد جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم على 76 متهما فى أحداث مركز سمالوط عقب أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة والمتهم فيها 76 شخصا كان محكوما عليهم ما بين المؤبد والسجن المشدد عام 2016 قبل أن يتم القبض على المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم والتى كان متهما فيها 119 تم تبرئة 5 منهم وإدانة 114 آخرين حضوريا وغيابيا فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط ومبنى محكمة سمالوط والنيابة الإدارية وعدد من المنشآت العامة فى 14 أغسطس 2013.