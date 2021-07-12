أخبار مصر.. ضبط الطالب المسئول عن تسريب أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية

نشر اليوم السابع عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بامتحانات الثانوية العامة، وأخبار من الجلسة العامة لمجلس النواب، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

المالية: إلزام الممولين أو المكلفين بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة، كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان، حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.





تداول أجزاء من امتحان اللغة الثانية والتعليم تتحقق من الأسئلة المنشورة

تداولت جروبات الغش أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بعد بدء لحمة الامتحانات، فيما تتبع غرفة العمليات الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها والوصول إلى الطالب المسئول عن تصويرها خال تطابقها للامتحان الحقيقى.





الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت وتحذر من التعرض المباشر للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود من اليوم وحتى الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

تداول إجابات امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش الإلكترونية إجابات أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتابع فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الأسئلة والاجابات المتداولة للتأكد من حقيقتها.

سامح شكرى يبحث مع "مفوضة أوروبا للشركات" سياسة الاتحاد التنموية تجاه مصر

عقد وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى، ⁩اليوم الأحد، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءً مع ⁧‫جوتا أوربيلينين⁩ مفوضة الاتحاد الأوروبى للشراكات الدولية.





التعليم تنفى تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور لامتحانات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ليس له علاقة بالامتحانات نهائيًا.





اسم الراحلة جيهان السادات على محور الفردوس تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.. صور

وضعت أجهزة محافظة القاهرة اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، على محور الفردوس، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إصدار قرارا بإطلاق اسمها على محور الفردوس إيمانا بالدور الوطني العظيم الذي قامت به الراحلة في لحظات فارقه من تاريخ الوطن الغالي مصر.





طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى ثالث أيام الثانوية العامة.. جروبات الغش توهم الطلاب بإجابة الأسئلة مقابل 500 جنيه.. التعليم تحذر: الحرمان من الامتحانات عامين عقوبة تصوير الأسئلة والغش



بدأ قبل قليل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث يؤدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة الامتحان من العاشرة صباحا حتى 12 ظهرا، فى اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.

ويجيب الطلاب عن أسئلة الامتحان فى البابل شيت فقط، وتعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، إضافة إلى أن جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

اتحاد الكرة يوضح.. لماذا احتسب هدف الأهلى الثالث فى المقاصة لـ محمد شريف

أكد مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكم محمود عاشور الذى أدار مباراة الأمس بين الأهلي والمقاصة احتسب هدف محمد شريف الذى سجله المدافع بالخطأ فى مرماه لصالح مهاجم الأحمر.





التعليم تعلن ضبط حالتين غش بامتحان الثانوية عن طريق تهكير التابلت.. بالأسماء

أعلنت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، أن فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم رصد حالتى غش عن طريق تهكير جهاز التابلت، ونشر الامتحان، وهم:



- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته جهاز محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال العضو القانوني.





مدبولى: الرئيس السيسي كلف بسرعة الانتهاء من المشروعات بالعاصمة الإدارية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة العاصمة الإدارية.

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو.





مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الفصل بغير الطريق التأديبى



وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، فى مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.