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وزير التعليم عن جمع كلمة "حليب": لم تأتى بالامتحان وهدفها تصدير رأى عام ضد التطوير

الأحد، 11 يوليه 2021 06:44 ص
وزير التعليم عن جمع كلمة "حليب": لم تأتى بالامتحان وهدفها تصدير رأى عام ضد التطوير وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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استنكر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحديث عن جمع كلمة حليب فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة رغم أنها لم تأتى فى الامتحان، قائلا: دعونا نفكر دقائق من يصنع شائعة مثل "جمع حليب" بعد الامتحان وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الشائعة؟.
 
وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: السبب واضح وهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس.
 
وعلق الوزير، قائلا: المنتحرون يعودون إلى الحياة، انتشرت بوستات على السوشيال ميديا تؤكد انتحار  شباب لعجزهم عن إجابة امتحان العربي دون أن يشير إلى أى بوست عن اسم أى منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التي يقيم فيها، ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة علي البوستات التي تؤكد انتحارهم، والمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون في خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات - تماما مثل المثال السابق عن "ما جمع حليب" و "ما جمع اخطبوط"؟.
 
 

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