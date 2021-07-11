وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتان ترافقان طائرتى استطلاع أمريكيتين فى البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين رافقت طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد إن أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية.
وأوضحت أن مقاتلتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-27" تم إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية الروسية .
وأشارت إلى أن الطيارين الروس عرفوا الهدفين على أنهما طائرتا استطلاع من طرازي "إي بي - 3 إي آريس" و"سي إل-600 تشالنجر"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، مضيفة أن المقاتلتين الروسيتين رافقتاهما فوق مياه البحر الأسود.
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتان ترافقان طائرتى استطلاع أمريكيتين فى البحر الأسودالأحد، 11 يوليه 2021 10:45 م
البحر الأسود - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين رافقت طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.
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