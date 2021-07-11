اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتان ترافقان طائرتى استطلاع أمريكيتين فى البحر الأسود

الأحد، 11 يوليه 2021 10:45 م
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلتان ترافقان طائرتى استطلاع أمريكيتين فى البحر الأسود البحر الأسود - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين رافقت طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود. 
وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الأحد إن أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية.
وأوضحت أن مقاتلتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-27" تم إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية الروسية .
وأشارت إلى أن الطيارين الروس عرفوا الهدفين على أنهما طائرتا استطلاع من طرازي "إي بي - 3 إي آريس" و"سي إل-600 تشالنجر"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية، مضيفة أن المقاتلتين الروسيتين رافقتاهما فوق مياه البحر الأسود.


البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية

أمريكا

روسيا

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