واشنطن: ملتزمون بالعمل على منع تكرار مجزرة سربرينيتشا بالبوسنة والهرسك

(أ ش أ)

أكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل على منع حدوث مجازر في المستقبل مثل تلك التي وقعت في سربرينتشا بدولة البوسنة والهرسك، وراح ضحيتها 8 آلاف شخص من مواطني ذلك الإقليم قبل 26 عامًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" اليوم الأحد، إن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب شعب البوسنة والهرسك لإحياء ذكرى هؤلاء الضحايا نتيجة عمليات الإبادة الجماعية، مشددًا على الشراكة الثابتة بين البلدين والالتزام بالهدف المشترك في إرساء دعائم الديمقراطية الشاملة في دولة البوسنة والهرسك في طريقها نحو التكامل الأوربي ـ الأطلسي الكامل.

ونوه المتحدث بأن تلك الأحداث المأساوية التي وقعت في الماضي تحمل تذكيرًا بالحاجة إلى وحدة العمل من أجل مستقبل أفضل يشمل جميع المواطنين في دولة البوسنة والهرسك التي تكون متمتعة بالاستقرار والازدهار.