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هيئة الكتاب: المعرض يشهد إقبالا كبيرا بعد زيادة طاقته الاستيعابية لـ140 ألفا

الأحد، 11 يوليه 2021 12:00 ص
هيئة الكتاب: المعرض يشهد إقبالا كبيرا بعد زيادة طاقته الاستيعابية لـ140 ألفا معرض الكتاب
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب يشهد زيادة ملحوظة فى الإقبال بعد قرار زيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض إلى 140 ألف زائر خلال اليوم، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة القدرة الاستيعابية للمعرض إلى 70% بدلا من 50%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم السماح بحفلات التوقيع فى الهواء الطلق، وهذا نشط حركة البيع فى المعرض، متابعا: "نسبة الإقبال خميس وجمعة كانت عالية جدا ورجعنا لأجواء المعرض الطبيعي".

ولفت إلى وجود بعض المخالفات التى تم رصدها، ومنها عرض بعض الأجنحة كتب أجنبية مزورة، وحالات أخرى لعرض كتب لناشرين غير مسجلين فى اتحاد الناشرين.

وعن حقيقة مد فترة المعرض، قال: "صعب جدا نمد فترة المعرض بسبب عيد الأضحى، وإن شاء الله يكون المعرض المقبل فى موعده فى يناير المقبل".


معرض الكتاب

محمد الباز

هيثم الحاج على

الاقبال على معرض الكتاب

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