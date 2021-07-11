اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 يوليه 2021 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نشوب حريق فى مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان بالشرقية.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 09:53 ص
نشوب حريق فى مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان بالشرقية.. صور نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشبّ حريق، قبل قليل، بمصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية ، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، ورئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارى محاولات السيطرة على النيران وإخمادها، فيما انتقلت قوات الأمن إلى محيط الحريق مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين جراء الحريق.

 

نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان 01
نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

 

نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان 02
الحماية المدنية والعاملين بالمصنع أثناء محاولتهم لأطفاء الحريق

 

نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان 03
نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

 

نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان 04
جانب من الحريق بمصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

 

 

 

 


العاشر من رمضان

حريق مصنع منسوجات

الشرقية

الحماية المدنية بالشرقية

مدير امن الشرقية

المنطقة الصناعية الثالثة

مصنع منسوجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع مواطن وإصابة 5 بحريق معرض مستلزمات وتجهيز العرائس بطهطا فى سوهاج

الأحد، 11 يوليه 2021 07:42 ص

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق ضخم بمعرض تجارى بطهطا بسوهاج.. لايف

الأحد، 11 يوليه 2021 07:12 ص

حريق بمعرض تجارى بطهطا في سوهاج والحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور وفيديو

الأحد، 11 يوليه 2021 06:11 ص

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شركة المبيدات بكفر الزيات

الأحد، 11 يوليه 2021 01:30 ص

السيطرة على حريق محدود داخل سوق الجملة في طنطا

السبت، 10 يوليه 2021 06:50 م

السيطرة على حريق شب فى معرض وسيارة ملاكى بالواسطى شمال بنى سويف.. صور

الجمعة، 09 يوليه 2021 06:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة