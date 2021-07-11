اليوم السابع
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الأحد، 11 يوليه 2021 08:57 م
أكرم القصاص
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مفوضية الانتخابات العراقية: تنفيذ محاكاة للتصويت على انتخابات النواب غدا

الأحد، 11 يوليه 2021 08:14 م
مفوضية الانتخابات العراقية: تنفيذ محاكاة للتصويت على انتخابات النواب غدا البرلمان العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق اليوم الأحد تنفيذ عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص على انتخابات مجلس النواب يوم غد.
 
وذكرت المفوضية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنها ستنفذ عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 12 يوليو من الشهر الحالي بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 مركزًا والمنتشرة في عموم أرجاء العراق.
 
وأوضحت أن الهدف من تلك المحاكاة التأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة (ميرو الكورية)، وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والفريق الدولي للنظم الانتخابية ( IFES ) وتغطية إعلامية.

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البرلمان العراقى

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