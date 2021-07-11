سفير بلغاريا بالقاهرة يتغنى بحبه لمصر.. ويؤكد: حلمى أن اخدم بها وتبهرنى دائما

كتب محمد شعلان

عبر السفير البلغاري بالقاهرة ديان انجيلوف كاتراتشيف، عن عشقه وحبه للحضارة والثقافة المصرية، والمصريين، واصفا أكثر ما يحبه في مصر من جمال المشاهد وشغف المصريين بحبهم لبلادهم، قائلا: "مصر هي البلد الذي يمكنك الوقوع في حبها بسبب شعبها الودود وطبيعتها الخلابة وهى أيضا غنية بالثقافة والتاريخ العظيم".

"مصر بلد تقع في حبها بسبب شعبها وشغفهم بالتعبير عن حبهم لبلدهم"، السفير البلغاري ديان انجيلوف كاتراتشيف واصفاً أكثر ما يحبه في مصر. وتابعونا للمزيد على #فريق_أوروبا pic.twitter.com/thbXLaOM1a — EU in Egypt 🇪🇺🇪🇬 (@EUinEgypt) July 11, 2021

ونشر الحساب الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، على "تويتر"، نص رسالة السفير البلغاري: "مصر هي البلد الذي يمكنك الوقوع في حبها بسبب شعبها الودود وطبيعتها الخلابة وهى ايضا غنية بالثقافة والتاريخ العظيم هذا البلد يبهرني في العديد من الأشياء من ضمنهم شغف المصريون في التعبير عن حبهم للوطن".



سفير بلغاريا بالقاهرة

وتابع في رسالته: "على سبيل المثال وصف أمير الشعراء أحمد شوقى جمال النيل بطريقة مميزة "النيل العذب هو الكوثر.. والجـنة شـاطـئه الأخـضـر.. ريان الصفحة والمنظـر.. مـا أبهـى الخلـد ومـا أنضـر".

واستكمل: "هذه الابيات تذكرني بالطريقة التي نحن البلغار نسبح بها جمال وطننا ونشبه بلغاريا بالجنة، كان دائما حلمي أن اخدم في مصر حيث يمكننى الشعور أن مصر هي وطني ولديها الكثير من الأشياء للاستمتاع بها".