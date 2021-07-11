روسيا تعلن تلقى 68 ألف أجنبى للقاح كورونا فى العاصمة موسكو

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ذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الأحد أن 68 ألف أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأضافت الغرفة - في بيان لها نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تلقى اللقاح ضد كورونا في موسكو 68 ألف أجنبي، حيث بدأ في موسكو يوم الأربعاء الماضي تنفيذ أكبر مركز للتطعيم مخصص في الأصل للأجانب العاملين والمقيمين بشكل دائم في العاصمة الروسية".

وتابعت: "يستطيع هذا المركز استقبال نحو 15 ألف شخص يوميا.. وخلال 4 أيام من عمله تلقى 24 ألف أجنبي لقاحا ضد كورونا"، مؤكدة أن المركز جاهز لاستقبال ضعف عدد الزوار يوميا.

وسجلت السلطات الصحية الروسية 25 ألفا و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و783 ألفا و333 إصابة.