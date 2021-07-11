حكاية "شيماء" خريجة كلية الآداب تقود توك توك لمساعدة أسرتها بالدقهلية..فيديو

الدقهلية شريف الديب

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع فتاة بميت راجل، من داخل مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، تعيش شيماء صاحبة الـ24 عاما حياة الرجال، بعد أن أنهت دراستها بكلية الآداب جامعة المنصورة، قررت أن تستمر فى عملها الذى بدأته منذ أن كانت بالمرحلة الإعدادية، ولكن قررت شيماء أن تعمل لحسابها فقط وليس لحساب آخر، فقررت شراء توك توك والعمل عليه لتساعد أسرتها، وتساعد نفسها.

وتقول شيماء لليوم السابع، إنها بدأت حياتها مكافحة تسعى من أجل الرزق، مضيفة: فقمت ببيع بعض المنتجات البسيطة، وكنت أسافر لكل البلاد والقرى المجاورة، وبعد فترة بدأ الناس تعرفنى وتشترى مني، حتى وصلت إلى الجامعة، وقمت بالعمل فى بعض المحلات وفى أحد المرات طلبت من صاحب محل أن أعمل معه لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث إننى أذهب للجامعة ثلاثة أيام، والحمد لله ربنا كرمني، واستمريت فى العمل، حتى أستطيع أن أصرف على نفسى دون اللجوء إلى أحد.

وتابعت شيماء أنها كانت مقررة لنفسها ذلك حتى تكون معتمدة على نفسها دون الاتجاه إلى طرق غير شرعية، والابتعاد عن هذه الطرق.

وأضافت أنها تأمل فى أن تستمر فى طريق للعمل لتقيم مشروعا كبيرا يخدمها ويخدم أسرتها، وقالت إنها مخطوبة، ومن المقرر أن تتزوج، مضيفة أن العمل لم يكن عائقا أمامها، وخطيبى معجب بكفاحى ومجهودي.

وقالت إن العمل علمنى الصبر وأن أقف فى الشدة وهو ما يجعل حياتى بطعم النجاح فى كل خطوه أقوم به، كما أن خطيبى مطمئن أنه يمكن الاعتماد علىّ، بدل من أن تحدث ظروف له أثناء الزواج مثل ما يحدث هذا الأيام فلا تستطيع الزوجة تحمل ذلك وتطلب الرحيل وهو ما يؤدى إلى الطلاق والمشاكل.



حكاية شيماء خريجة كلية الآداب تقود توك توك (2)



حكاية شيماء خريجة كلية الآداب تقود توك توك (3)



حكاية شيماء خريجة كلية الآداب تقود توك توك (4)



حكاية شيماء خريجة كلية الآداب تقود توك توك (5)



حكاية شيماء خريجة كلية الآداب تقود توك توك (6)