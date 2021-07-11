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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان السير استعدادا لامتحان اللغة العربية

الأحد، 11 يوليه 2021 08:43 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان السير استعدادا لامتحان اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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توافد قبل قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية على لجان السير استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى العاشرة صباحاً، حيث تسمح اللجان للطلاب بالدخول بداية من التاسعة لإجراء التفيش لمنع دخول أى تليفونات أو وسائل غش إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية منها قياس درجة حرارة الطلاب وتسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021، أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.

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