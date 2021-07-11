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"المساواة فى الصعوبة عدل".. التعليم: امتحان العربى للشعبتين فى مستوى واحد

الأحد، 11 يوليه 2021 02:01 م
"المساواة فى الصعوبة عدل".. التعليم: امتحان العربى للشعبتين فى مستوى واحد طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة فى مستوى واحد للشعبتين العلمية والأدبية من حيث مستوى الأسئلة وصعوبتها والوزن النسبى، حيث أدى اليوم كلبة الشعبة الأدبية الامتحان فى العربى وأمس طلاب الشعبة العلمية.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
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