المتهم بسرقة شركة في مدينة نصر: "كنت شغال فيها واستعنت بباقى المتهمين"

كتب كريم صبحى

أدلى 4 أشخاص متهمين بسرقة شركة في مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال أحد المتهمين إنه نظرا لسابقة عمله في الشركة وعلمه بمداخل ومخارج المكان ومواعيد الشركة، اختمرت في عقله سرقتها، واستعان بباقى المتهمين، وتوجهوا للشركة محل البلاغ، وتمكنوا من دخول المكان بأسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار، لتأمر النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص وراء سرقة أجهزة الحاسب الآلي من داخل شركة في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلي "لاب توب" من داخل الشركة عمله، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" – مقيمين بمحافظة القاهرة) . بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.