المؤتمر الـ26 لإعلام القاهرة: تراجع قراء المجلة وتيك توك يعزز الاغتراب الثقافى

كتب: محمد صبحى

عرضت الباحثة رانيا على محمود سالم، باحثة الدكتوراه فى قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، نتائج دراستها المعنونة "العوامل المؤثرة على مستقبل الصحف وانخفاض فى العصر الرقمى" وأهمها تراجع أعداد قراء المجلة فى العشر سنوات القادمة، بسبب المنافسة مع المواقع الإلكترونية وانخفاض قارئية الصحف (جرائد ومجلات) بوجه عام، وزيادة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء ذلك فى إطار جلسة التأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمى والتقليدى التى انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمى الدولى السادس والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمى والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة"، والذى يناقش عددا من القضايا فى صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التى تبحث فى تقنيات الإعلام الرقمى والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدى.

وأثبتت دراسة أخرى بعنوان "الإنتاج التفاعلى لمقاطع الفيديو القصيرة وعلاقتها بالاغتراب الثقافى لدى الجيل الرقمى بالتطبيق على الأجيال الرقمية" وجود علاقة بين إدمان استخدام تطبيق التيك توك ومظاهر الاغتراب الثقافى لدى الجيل الرقمى، للباحثة ياسمين محمد إبراهيم السيد، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة السويس.

وتضمنت الجلسة عددا من البحوث، والتى أسفرت عن عدة نتائج هامة مثل دراسة السيد عبدالرحمن على، المدرس بكلية الإعلام بجامعة السويس، بعنوان "إدارة الأزمات فى الإعلام التقليدى والرقمي" والتى أظهرت حصول كلية الإعلام جامعة القاهرة على النصيب الأكبر فيما يتعلق بجهات نشر الدراسات والبحوث المعينة بإدارة الأزمات، وهيمنة الجنسية المصرية على إجمالى جنسيات الباحثين الذين تناولوا موضوع إدارة الأزمات فى الإعلام التقليدى، والإعلام الرقمى، والإعلام التقليدى والرقمى.

وأشاد الدكتور عادل فهمى، الأستاذ بكلية الإعلام، والمعقب على الجلسة بالجرأة التى اتسمت بها موضوعات البحوث المُناقشة فى الجلسة والتى اتسمت بطرح مفاهيم جديدة، ومحاولة للخروج من التقاليد، وكذلك جرأة العناوين المختارة للبحوث والدراسات، مضيفًا أن الباحثين يجب أن يرتقوا فى طريقة معالجتهم لمفهوم الإعلام الرقمى كفلسفة كما أقر مارشال ماكلوهان منذ عشرات السنين، لأنه ليس مجرد أداة أو وسيلة بل أكثر تعقيدًا من ذلك، واختتم تعقيبه قائلًا: "المؤتمر السادس والعشرين لكلية الإعلام مصنعًا لنجوم إعلام المستقبل".

جدير بالذكر أن المؤتمر يٌقام خلال يومى 11-12 يوليو 2021، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.