التعليم: من يدعى تسريب امتحان العربى للثانوية مزور والنتيجة ستعلن مجمعة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لن يحدث أن تعلن الوزارة نتيجة كل مادة بامتحانات الثانوية العامة منفردة، بل سنعلن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بالكامل.

وتابع وزير التربية والتعليم: والله تعبنا من لفت النظر أن هناك ايادي محترفة تعمل على السوشيال ميديا لإثارة كل أنواع البلبلة وتصدير رأى عام مناهض وتشويه الدولة ولكن للأسف يسارع الكثيرون إلى التصديق الفوري بل والهجوم السافر على الوزارة قبل التحقق من المعلومة.

وتساءل الوزير: هل من ادعى "تسريب" امتحان العربي للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان كان صادقا؟، وهل من دفعوا له أموالا اكتشفوا أنه محتال؟، هل تعلمون أن هناك من يدعي أن معه امتحان العربي للشعبة الأدبية ونشره أيضا وهو مزور ومن العام الماضي، هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربي منذ الأمس وعليه الساعة ٤:٥٨ فجرا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة.

وتابع الوزير، لقد وصلتنا آلاف الأسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان، أرجو أن نتبين ماذا نقرأ على المواقع لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لاثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد واترك لكم التفكر في هذه الملاحظات.