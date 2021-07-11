اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أفريقيا تسجل 5 ملايين و919 ألف إصابة و151 ألفا و230 حالة وفاة بكورونا حتى الآن

الأحد، 11 يوليه 2021 08:00 م
أفريقيا تسجل 5 ملايين و919 ألف إصابة و151 ألفا و230 حالة وفاة بكورونا حتى الآن لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و919 ألف إصابة مؤكدة، و151 ألفا و230 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعافي 5 ملايين و155 ألف شخص.

وأوصت المراكز الأفريقية  الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريع، فضلا عن الترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 

 


أفريقيا

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

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