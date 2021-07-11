أخبار مصر.. تداول أجزاء من أسئلة العربى للثانوية.. والتعليم تحدد المسؤول

نشر اليوم السابع عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تفاصيل اليوم الثاني في امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

256 ألف طالب بالثانوية العامة القسم الأدبى يبدأون امتحان اللغة العربية



بدأ قرابة 256 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية فى الثانوية العامة أداء امتحان اللغة العربية، فى ثان أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث انطلق الامتحان 10 صباحاً ويستمر حتى 1 ظهرا، وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمرير العصا على الطلاب بعد بدء الامتحان بدقائق بشكل هادئ دون أى ازعاج مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب وتنظيم توقيع الطلاب فى الكشوف مع التنبيه على الطلاب بكتابة بياناتهم بدقة.





نشوب حريق فى مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان بالشرقية.. صور



البداية كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

تداول أجزاء من أسئلة العربى للثانوية العامة بعد بدء اللجنة.. والتعليم تحقق



تداولت بعض صفحات للغش الإلكترونى على تطبيق تليجرام أجزاء من أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، كما نشرت بعض الصفحات إجابات أسئلة.





الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة المحسوسة 4 درجات حتى الجمعة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 11 يوليو 2021 إلى الجمعة 16 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





سامح شكرى يزور بلجيكا حاملا رسالة من الرئيس السيسى لرئيس المجلس الأوروبى



يبدأ وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.





2.1 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى مطروح والساحل الشمالى منذ 2014



أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.





الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة المحسوسة 4 درجات حتى الجمعة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 11 يوليو 2021 إلى الجمعة 16 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





لطلبة الثانوية العامة.. قلل السكريات وتناول الأوميجا 3 لتحسين الذاكرة



يعيش طلاب الثانوية العامة فى حالة من القلق وقت الامتحانات بسبب الخوف من النسيان وعدم تذكر المعلومات، وقد أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي ونمط الحياة لهما تأثير كبيرعلى الذاكرة والتركيز أيضا، فى التقرير التالى نتعرف على 5 طرق قائمة على الأدلة لتحسين ذاكرتك بشكل طبيعي، وفقا لما نشر موقع healthline.





التشكيل المتوقع لقمة إيطاليا ضد إنجلترا فى نهائى يورو 2020





يتسلح روبرتو مانشينى المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، بالعديد من النجوم فى صفوف المنتخبين بالمواجهة النارية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، فى المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة، ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع لقمة الآزورى و"الأسود الثلاثة" وجاء كالتالى..





ميسي بعد التتويج بكوبا أمريكا: سعادتى لا توصف والقدر يخبئ لى الأفضل



احتفل النجم ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتينى بأول ألقابه مع راقصى التانجو، بعدما توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 فى تاريخه، موجها الشكر لله بكلماته قائلا، "أشكر الله على منحي هذه اللحظة".

وقال ميسي فى تصريحات للصحفيين عقب التتويج فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "هذه المباراة ستدخل التاريخ، ليس لأننا أصبحنا أبطالاً فقط بل لأنها أمام البرازيل وعلى أرضهم".





آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز.. تراجع بنسبة الأكسجين



لا جديد في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، فما زالت آخر المعلومات عنها تفيد بأنها في حاجة إلى الأوكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ، أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.





حريق هائل يدمر معرضى تجهيزات عرائس بسوهاج.. والسبب عامود إنارة.. 10 سيارات تسيطر على النار في 5 ساعات.. إصابة 5 أشخاص واحتراق سيارة.. وإخلاء المنازل المجاورة.. والخسائر المبدئية 5 ملايين جنيه



على مدار 5 ساعات متواصلة تحاول قوات الحماية المدنية بسوهاج بعد الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء و10 أطقم، السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بأكبر معرضين للمستلزمات وتجهيزات العرائس والملابس بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج على مساحة 1600 متر.

كما تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للمشاركة في أعمال فتح طرق أمام فرق الإطفاء لمنع انتشار النيران وامتدادها للمنازل المجاورة وعلى جانب آخر، أخلت الأجهزة الأمنية المنازل المجاورة للمعرض من ساكنية خاصة بعد وجود انبعاث كثيف للأدخنة دخلت المنازل والشقق السكنية، بالإضافة إلى اشتعال النيران ببعض النوافذ الخلفية لتلك المنازل.





تحديات تنتظر الأهلي فى موقعة المقاصة بالدوري.. الخروج بالثلاث نقاط.. تفادى الإصابات قبل نهائي أفريقيا.. طمأنة الجماهير قبل مواجهة كايزر تشيفز.. تحقيق الفوز الثالث على التوالي لأول مرة.. الحفاظ على نظافة الشباك



يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع مصر المقاصة على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.





حريق هائل يدمر معرضى تجهيزات عرائس بسوهاج.. والسبب عامود إنارة.. 10 سيارات تسيطر على النار في 5 ساعات.. إصابة 5 أشخاص واحتراق سيارة.. وإخلاء المنازل المجاورة.. والخسائر المبدئية 5 ملايين جنيه



على مدار 5 ساعات متواصلة تحاول قوات الحماية المدنية بسوهاج بعد الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء و10 أطقم، السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بأكبر معرضين للمستلزمات وتجهيزات العرائس والملابس بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج على مساحة 1600 متر.

كما تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للمشاركة في أعمال فتح طرق أمام فرق الإطفاء لمنع انتشار النيران وامتدادها للمنازل المجاورة وعلى جانب آخر، أخلت الأجهزة الأمنية المنازل المجاورة للمعرض من ساكنية خاصة بعد وجود انبعاث كثيف للأدخنة دخلت المنازل والشقق السكنية، بالإضافة إلى اشتعال النيران ببعض النوافذ الخلفية لتلك المنازل.





الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي



وضع مسئولو الأهلى سعرا مبدئيا لبيع المالى أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حال الاستقرار على بيعه نهاية الموسم الجارى، ورغم تمسك إدارة الأهلى بتواجد ديانج إلا أن المقابل المادى المرتفع المتوقع حال بيعه دفع الإدارة الحمراء للتفكير جدياً فى بيع اللاعب، ولكن لن يتم مناقشة الملف إلا بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها السبت المقبل فى المغرب.





التعليم: طلاب فى لجان القاهرة والشرقية مسئولين عن تصوير أسئلة امتحان العربى



قالت مصادر مسئولة، إنه تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى محافظتى القاهرة والشرقية.

وكانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية للشعبة الإدبية للثانوية العامة وإرسالها إلى صفحات الغش الإلكترونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





المحكمة الاقتصادية تقرر شطب دعوى الحجز التحفظى والتعويضات على "إيفرجيفن"



وافقت المستشارة إيمان زكى، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، على الطلب المقدم من دفاع هيئة قناة السويس ودفاع ملاك السفينة إيفرجيفن والتوكيل الملاحي إيفرجرين، خلال الجلسة التي تنظهرها الآن الدائرة، بعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، بشطب قضية الحجز التحفظي والتعويضات علي السفينة البنمية إيفرجيفن، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي لقناة السويس، في 23 مارس الماضي.





الزراعة: طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذها بمناسبة عيد الأضحى



قال المهندس أحمد فتحى مدير التسويق والمنافذ، أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.





الحكومة تنفى إهمال "طابية كوسا باشا" الأثرية بالإسكندرية وتحولها مكب نفايات



نفت الحكومة ما يتم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات.





التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى للثانوية العامة



أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية للشعبة الإدبية للثانوية العامة وإرسالها إلى صفحات الغش الإلكترونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.