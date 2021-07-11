أحزاب وتكتلات ليبية تدعو لضرورة إصدار قانون الانتخابات الرئاسية المباشرة

كتب أحمد جمعة

طالب 11 تكتلا وحزبا سياسيا ليبيا بإعلان انتهاء مهمة لجنة الحوار السياسى الحالية، مؤكدين ضرورة الإسراع فى إصدار التشريعات المطلوبة وقانون الانتخابات الرئاسية المباشرة، مشيدين بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضرورة تقديم الدعم والمساندة لها.

وأعلنت التكتلات والأحزاب الليبية فى بيان مشترك، الأحد، عن ترحيبها بنتائج لجنة الحوار السياسى فى الاتفاق على خارطة الطريق وفى إنتاج السلطة التنفيذية من مجلس رئاسى وحكومة وحدة وطنية، مؤكدين على أهمية الالتزام بخارطة الطريق.

وأشارت الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية إلى متابعتها لما وصلت إليه لجنة الحوار السياسى فى جنيف من اخفاق فى عدم الوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية، ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، والحياد عن خارطة الطريق المتفق عليها، والتى رحب بها مجلس الأمن والمجتمع الدولى، واستبشر بها الليبيون خيرًا، وما رشح من معلومات حول رشاوى أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن التحقيق فيها، وخشية من الإخفاق فى إنجاز خارطة الطريق.

وتوجهت الأحزاب والتكتلات الليبية بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص وأعضاء البعثة على الحرص الذى أبدوه فى تنفيذ خارطة الطريق والجهود المبذولة للإيفاء بمخرجات برلين، متوجهين بالشكر للحكومة السويسرية فى تعاونها ومساهمتها فى عقد اللقاءات على أراضيها، مثمنين الجهود السياسية والدبلوماسية للدول الملتزمة بتنفيذ مخرجات برلين وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها فى 24 من ديسمبر المقبل.

ووقع على البيان المشترك الحزب المدنى الديموقراطى، تكتل احياء ليبيا، حراك الارادة الوطنية، الحراك الوطنى الليبى، تيار شباب التغير، تجمع ريادة، التكتل الوطنى للبناء الديمقراطى، حراك 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائى درنة، تجمع الارادة الوطنية.