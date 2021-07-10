150 جنسية تؤدى الحج هذا العام واكتمال تصاريح 60 ألف حاج

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة إصدار تصاريح الحج اللازمة لـ60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، كشفت الوزارة أن الحجاج يمثلون 150 دولة، وفق "عكاظ".

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.

ودعت الوزارة عموم المؤهلين الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فايروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، دون حجز موعد مسبق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الحرم المكي الشريف بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعر المقدسة.