اليوم السابع
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وزير الخارجية: أكدنا لإثيوبيا استعدادنا لقبول السد ورفضت التعامل بإيجابية

السبت، 10 يوليه 2021 10:28 م
وزير الخارجية: أكدنا لإثيوبيا استعدادنا لقبول السد ورفضت التعامل بإيجابية سامح شكرى
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور سامح شكرى وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وأجهزة الدولة المصرية تهتم بها اهتماما بالغا، ومجلس الأمن يحظى باهتمام دولى ويوفر ساحة دولية على أعلى مستوى لطرح الرؤية المصرية وعدالة الموقف المصرى وتوضيح مدى التعنت الذى مارسته إثيوبيا خلال هذه السنوات ومرونة الموقف المصرى .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج المواجهة على قناة إكسترا نيوز: استمرار تحلى مصر والسودان بالالتزام بالحل السلمى لهذه القضية ودعم المسار الإفريقى والمطالبة بدعم هذا المسار وتوفير الخبرة والأفكار لتوفر للأطراف توفير الحلول وكسر جمود التفاوض، ومصر والسودان أكدتا للجانب الإثيوبى فى كل المراحل استعدادهم لقبوله للسد وإتاحة الاستفادة من كل الأشياء ولكن حتى الآن ترفض إثيوبيا أن تتعامل بإيجابية ولكن هذا لا يجعلنا إلا أن نزداد عزيمة فى طرح قضيتنا على المجتمع الدولى بحيث يكون واضحا الموقف الإثيوبى الضعيف.

 

 

 

 


سامح شكرى

سد النهضة

اثيوبيا

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