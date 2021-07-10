اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 02:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: مراكز التصحيح الإلكترونى مؤمنة.. وعقوبة الغش تصل للحبس

السبت، 10 يوليه 2021 12:30 ص
وزير التعليم: مراكز التصحيح الإلكترونى مؤمنة.. وعقوبة الغش تصل للحبس وزير التربية والتعليم
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك جاهزية لامتحانات الثانوية العامة، مناشدا أولياء الأمور والطلاب بالاطمئنان، موجها الشكر لكل الجهات التي ساعدت في الاستعدادات.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "هذا العام، فارق للغاية في التعليم المصري، بذلنا فيه جهدا هائلا، ومن أكتوبر الماضي، كنا نعمل في ظل أزمة كورونا، وحاولنا في تلك الظروف تطوير التعليم الفني والعام".
 
وقال: "إن هناك جهدا كبيرا وراء الكواليس، ليكون هناك عدالة في التصحيح، ومراكز التصحيح الإلكتروني هي جزء من غرف العمليات، ومؤمنة بشكل كبير، ليتم تصحيح الشيت الخاص بالإجابات، وأجرينا ترتيبات كبيرة للغاية، وهناك شاشات مركزية هدفها تأمين الأولاد والحفاظ على مجهوداتهم، و680 ألف يدرسون من 9 إلى 10 مواد، يعني نتحدث في ملايين من الأوراق".
 
وتابع: "من يتواجد في مراكز التصحيح الإلكتروني، لا يشترط أن يكون معلماً، لأن الكمبيوتر هو من يقوم بالتصحيح، ولا يتدخل الموظف الموجود في الأساس، لنتأكد من عدم وجود أخطاء بشرية، في عملية تجميع الدرجات، على الطلاب أن يتواجدوا قبل الامتحان بساعة، لأن هناك أكثر من محطة، ويحصل الطالب على أدوات التعقيم، وهناك كشف على أجهزة التابلت، حتى نتأكد من عدم وجود عبث بها حتى لا يحدث غش، والامتحان كتاب مفتوح، ويمكن وضع ملاحظات بهذا الشأن، وتلك الامتحانات أسهل مما سبق بكثير، والطالب الذي تابع خلال الأعوام الماضية لن يجد أي مشكلة في ذلك الامتحان".
 
وقال: "منحنا الطلاب مصادر ضخمة عبر التليفزيون والمنصات الإلكترونية ويوتيوب، والأعداد التي زارت تلك المنصات كانت بالملايين، ومن حيث التعلم في ضوء الأرقام التي تم رصدها هناك الملايين".
 
وأضاف: "هناك إجراءات وكاميرات في اللجان وعناصر من الأمن، لمتابعة محاولة التسلل بهواتف محمولة، وأريد أن أقول أن قانون الغش الجديد به حبس، ونتابع مجموعات التلجرام التي تتداول تلك الأمور، وتهكير التابلت جزء من محاولات الغش، وكل عصر له أساليبه وطرقه في الغش".

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

السبت، 10 يوليه 2021 12:00 ص

التعليم: الدولة أكملت استعداداتها بتوفير كل السبل لضمان امتحانات عادلة

الجمعة، 09 يوليه 2021 11:11 م

التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

الجمعة، 09 يوليه 2021 08:26 م

وزير التعليم: الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وليست معركة حربية

الجمعة، 09 يوليه 2021 08:03 م

امتحانات الثانوية العامة غدا.. التعليم توجه بتوفير الهدوء للطلاب.. وتوزيع الأسئلة وفق النماذج المتاحة.. والتصدى للغش بكل قوة ومنع دخول الموبايلات.. وتحذر رؤساء اللجان من تأخير تسليم الطلاب ورق الأسئلة

الجمعة، 09 يوليه 2021 06:30 م

التعليم: فتح التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الجمعة، 09 يوليه 2021 05:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة