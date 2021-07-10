اليوم السابع
Ads
السبت، 10 يوليه 2021 10:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى: نعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء قريباً

السبت، 10 يوليه 2021 08:40 م
رئيس الوزراء العراقى: نعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء قريباً مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، إن الحكومة تعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء قريباً.

وقال الكاظمى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "اعتمدنا سياسة تعدد مصادر تصدير الكهرباء للعراق والبحث عن طرق عديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية لا تعتمد فقط على الغاز".

وأضاف: "نعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء بالمستقبل القريب ، نحن لدينا مشكلة فى قطاع توزيع ونقل الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أن مجلس النواب استقطع أموالا كانت مخصصة للكهرباء فى الموازنة، متمنيا أن لا يتحول قطاع الكهرباء إلى ساحة للصراع السياسى والانتخابي.

 


رئيس وزراء العراق

العراق

أخبار العراق

الطاقة الشمسية

إنتاج الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة