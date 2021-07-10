البرلمان الجزائرى يصادق على تعيين 9 نواب لرئيسه لمدة عام

أ ش أ

صادق أعضاء المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم السبت، بالإجماع على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الأولى من الفترة التشريعية التاسعة.

وجرت المصادقة في جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالى رئيس المجلس الجديد الذي تم انتخابه أول أمس /الخميس/.

وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وهم النواب: بن ثابت عزي وفيطس بلكحل عن حزب جبهة التحرير الوطني، وابن عودة بن طاهر وسليم مراح عن كتلة المستقلين، ومنذر بودن عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وخليفة بن سليمان عن حزب جبهة المستقبل وعلي طرباقو عن حزب حركة البناء الوطني، والسياسيان يوسف عجيسة وصريحة قاسي.

وتأتي المصادقة على قائمة نواب الرئيس طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور والمادة 12من النظام الداخلي للمجلس التي تقتضي بأن ينتخب المجلس الشعبي الوطني نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.