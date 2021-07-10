آلاف الفلسطينيين يشاركون فى مسيرة دعما للشرعية ونصرة للقدس والأسرى

رام الله /أ ش أ/

شارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، اليوم السبت، فى مسيرة جماهيرية، وسط مدينة رام الله، دعما للشرعية، ونصرة للقدس والأسرى.

وأوضحت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" إقليم رام الله والبيرة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنها دعت للمسيرة تأكيدا على دعم الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لنصرة الفلسطينيين بالقدس المحتلة، خاصة فى حيى الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة من القدس، الذين يواجهون إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم، وإسنادا للأسرى الأبطال فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعمة لقضية الأسرى، مؤكدين دعمهم وإسنادهم لأهالى القدس عاصمة دولة فلسطين، فى مواجهة الاحتلال وسياساته الهادفة إلى تهجيرهم.