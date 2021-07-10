اليوم السابع
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السبت، 10 يوليه 2021 11:30 م
أكرم القصاص
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آلاف الفلسطينيين يشاركون فى مسيرة دعما للشرعية ونصرة للقدس والأسرى

السبت، 10 يوليه 2021 10:00 م
آلاف الفلسطينيين يشاركون فى مسيرة دعما للشرعية ونصرة للقدس والأسرى مظاهرات فلسطين _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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شارك الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، اليوم السبت، فى مسيرة جماهيرية، وسط مدينة رام الله، دعما للشرعية، ونصرة للقدس والأسرى.

وأوضحت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" إقليم رام الله والبيرة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنها دعت للمسيرة تأكيدا على دعم الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لنصرة الفلسطينيين بالقدس المحتلة، خاصة فى حيى الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة من القدس، الذين يواجهون إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم، وإسنادا للأسرى الأبطال فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعمة لقضية الأسرى، مؤكدين دعمهم وإسنادهم لأهالى القدس عاصمة دولة فلسطين، فى مواجهة الاحتلال وسياساته الهادفة إلى تهجيرهم.

 


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مسيرة دعم الشرعية

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الأسرى الفلسطينيين

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