اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة الكتاب السابق: الإخوان حاولوا السيطرة على مكتبة الأسرة لنشر أفكارهم

الخميس، 01 يوليه 2021 07:20 م
رئيس هيئة الكتاب السابق: الإخوان حاولوا السيطرة على مكتبة الأسرة لنشر أفكارهم الدكتور أحمد مجاهد الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد مجاهد الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الإخوان "الإرهابية" كانوا يهتمون بالسيطرة على الكتب ودور النشر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى أم سى" تقديم الإعلامية دينا عصمت: "ثورة 30 يونيو خرج فيها الشعب بكل أطيافه، وحين حلف اليمين الإخوانى علاء عبد العزيز جالى مكتبة الأسرة وقالى عاوزين نحولها لمكتبة الثورة، ولكن هو كان عاوز يأخون المكتبة، ورفضت أى تعديلات عليها وقرر إقالتى".

وتابع: "كانت خطة الإخوان تعطيل وزارة الثقافة، وأن يسيطروا على أجهزة الوزارة لنشر أفكارهم الهدامة، ولكن لم يتمكنوا من ذلك بعد أن تصدى لهم المثقفون، وفى الاعتصام قررت أن ننتصر على الجماعة الإرهابية وعدم الرجوع، لأن مينفعش نعيش معاهم فى بلد واحد". 
 
وأوضح: "اعتصامنا فى وزارة الثقافة كان بيكبر يوم عن يوم وكذلك الحفلات بالوزارة كانت تستقطب كبار الكتاب من عدد من جهات مختلفة، وبعد ذلك مصر بدأت تتظاهر ضد الجماعة الإخوانية، وفى وقتها الفريق عبد الفتاح السيسى جازف بنفسه من أجل الشعب".

 


الهئية العامة للكتاب

الاخوان

ثورة 30 يونيو

اخبار

اخبار عاجلة

معرض الكتاب

اعتصام وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد كيف احتفل المواطنون بثورة 30 يونيو فى كفر الشيخ بعد فتح الحدائق مجانا

الخميس، 01 يوليه 2021 06:20 م

القومى للمسرح يحيى الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو بساحة الهناجر

الخميس، 01 يوليه 2021 04:43 م

30 يونيو انتفاضة شعب.. شوف كنا فين وبقينا فين بكاريكاتير اليوم السابع

الخميس، 01 يوليه 2021 03:51 م

أعضاء النواب والشيوخ بالتنسيقية يشاركون فى احتفالية 30 يونيو بالغربية

الخميس، 01 يوليه 2021 03:20 م

ذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو بشمال سيناء

الخميس، 01 يوليه 2021 03:16 م

هيئة الكتاب لـ"إكسترا نيوز": إقبال جماهيرى كبير فى أول أيام المعرض

الخميس، 01 يوليه 2021 06:39 م

هيئة الكتاب: الندوات في معرض الكتاب هذا العام "أون لاين"

الأحد، 27 يونيو 2021 09:23 م

"هيئة الكتاب": نقوم بالتفكير في إقامة معرض هذا العام منذ شهر مارس 2020

الأحد، 27 يونيو 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة