اليوم السابع
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رئيس الوزراء الجزائري الجديد يتعهد بـ"تطبيق فعال" لبرنامج الرئيس تبون

الخميس، 01 يوليه 2021 06:00 ص
رئيس الوزراء الجزائري الجديد يتعهد بـ"تطبيق فعال" لبرنامج الرئيس تبون أيمن بن عبد الرحمن
(وكالات)

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قال رئيس الوزراء الجزائري الجديد، أيمن بن عبد الرحمن، إنه مصمم على التطبيق "الفعال" لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون.

وأعرب بن عبد  الرحمن في كلمة عقب مراسم استلام مهامه الجديدة ، خلفا لعبد العزيز جراد، عن شكره للرئيس "على الثقة التي وضعها في شخصه"، مؤكدا عزمه على "العمل بكل ما أوتي من جهد وقوة للتكفل بالمهام الجسيمة" الموكلة إليه من أجل "المضي قدما في تطوير بلدنا المفدى".

كما أبدى استعداده للعمل مع "كل الطاقم الحكومي كرجل واحد من أجل رفع كل التحديات التي تواجهنا، خاصة الاقتصاد الجزائري".

وأشار إلى أن برنامج الرئيس تبون "النهضوي"، سيسمح للجزائر باجتياز هذه المرحلة "بسلام" و"الانطلاق في التنمية الاقتصادية المرجوة".

 

 


أيمن بن عبد الرحمن

الجزائر

أخبار الجزائر

عبد العزيز تبون

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