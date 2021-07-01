الصحف اللبنانية: الجيش يحكم قبضته على مدينة طرابلس بعد انتشار مسلح وإطلاق نار

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سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على الأوضاع المتردية في مدينة طرابلس شمالي البلاد، حيث أكدت صحيفة النهار أن الجيش اللبناني أحكم قبضته على مدينة طرابس شمالي لبنان بعد انتشار مسلح وصفته الصحيفة بالمشبوه وإطلاق نار .

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن عدد كبير من المسلحين انتشروا في أحياء التبانة والزاهرية والقبة وحارة البرانية وأطلقوا النار في الهواء غضبا واحتجاجا على الجوع الذي بدأ يطرق الأبواب في ظل غياب تام للدولة – على حد وصف الصحيفة .

وأضافت الصحيفة أن الجيش حاول الدخول إلى منطقة التوتر للتهدئة وعمل على تسيير دوريات، إلا أن واجه صعوبات اضطرته إلى إطلاق النار. ثم تم إلقاء قنابل يدوية في محيط منطقة التبانة ومجرى نهر أبو علي دون أن تحدد الصحيفة مصدرها .

واستطردت قائلة أن الجيش استقدم تعزيزات إلى المدينة وبدأ بإقامة حواجز وملاحقة المخلين بالأمن تمهيدا لإعادة ضبط الوضع ومنع الانفلات.

ويعاني سكان طرابلس من انقطاع في التيار الكهربائي وغياب للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية أو السيارات، مما دفع أغلب محلات البقالة والصيدليات والسوبر ماركت لإغلاق أبوابها .

وأكدت صحيفة نداء الوطن اللبنانية أن خبر كاذب تسبب في تعقيد الأوضاع في طرابلس حيث أشاع البعض وفاة طفل نتيجة نقص الاكسجين عنه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورغم أن الخبر تبين عدم صحته لاحقا، إلا أنه تسبب في تأجيج الاحتجاجات التي عطلت – على حد وصف الصحيفة – جميع المصالح الحكومية والخاصة أمس واليوم .