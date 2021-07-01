اليوم السابع
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الشرطة العراقية تلقى القبض على إرهابيين اثنين فى سامراء

الخميس، 01 يوليه 2021 09:00 م
الشرطة العراقية تلقى القبض على إرهابيين اثنين فى سامراء الشرطة العراقية
أ ش أ

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ألقت الشرطة العراقية القبض على إرهابيين اثنين في ناحية دجلة بمدينة سامراء .

وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أن عناصر من الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الاستخبارات وقوات استطاعتتتبع واعتقال إرهابيين فى مدينة سامراء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاسبوع الماضى القبض على أحد المطلوبين الإرهابيين في مدينة سامراء الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفادت الوزارة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأنه “وفقا لمعلومات استخباراتية وخلال عملية نوعية، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز مركز شرطة دجلة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في ناحية (دجلة) بمدينة سامراء شمال العاصمة بغداد”.

 
 

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