أخبار مصر.. مهلة لحاجزى الإسكان الاجتماعى للتحويل من مدينة لأخرى حتى 18 يوليو

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها منح حاجزى مشروع الإسكان الاجتماعى مهلة للتحويل من مدينة لأخرى حتى 18 يوليو.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بدأ الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، العمل بشهادة سفر كورونا والتى تهدف إلى تسهيل وتسريع السفر داخل الاتحاد الأوروبى إذ يعد قطاع السياحة هو الأكثر تضررا من أزمة "وباء كورونا.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الحزب الشيوعى الصينى، إن الحزب صرح سياسي عظيم قاد الصين بنجاح، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ونجح الحزب في تحقيق إنجازات مهمة.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري والصناعى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضي وحتى يوليو 2025.

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد)، والتى بدأت فعالياتها منذ يوم الإثنين 28/6/2021، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد (19) من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى (755) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

يستعد الراصدون لرؤية غرة شهر ذو الحجة يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442 الموافق 09 يوليو 2021 (حسب تقويم ام القرى) إلا أن القمر مساء هذا اليوم سيغيب قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران.

يتواصل العمل فى إنشاءات أبراج مدينة العلمين الجديدة .. تليفزيون "اليوم السابع" رصد فى ذكرى ثورة 30 يونيو، آخر ما وصلت إليه أبراج وإنشاءات مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى .

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضعفها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.

يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يوم الأحد الموافق 4/7/2021، وحتى يوم الأحد 22/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورات من (1 : 9)، بالحي الأول بمنطقة شمال الواحة والمحجوزة بالقرعة العلنية.