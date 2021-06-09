اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:56 م
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وزير السياحة: "بذاكر قبل لقاءات الرئيس بس الأسئلة بتيجى برة المنهج"

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:46 م
وزير السياحة: "بذاكر قبل لقاءات الرئيس بس الأسئلة بتيجى برة المنهج" وزير السياحة والآثار خالد العنانى
كتب هشام عبد الجليل

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قال وزير السياحة والآثار خالد العنانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه طوال الوقت بتطوير قطاع السياحة والآثار، وأن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير على الأرض نتيجة هذه التوجيهات، والتمويل المباشر من الدولة المصرية، دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أى مليم فيها.
 
وتابع العنانى، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بندوة حزب مستقبل وطن: "كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها، وأن اللقاءات المستمرة مع القيادة السياسية أٌفاجأ بكم المشروعات وتوجيه العديد من الأسئلة بشأنها، ومع أنى بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس لكن بردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".
 
وأكد وزير السياحة والآثار، أن الدولة لديها خطة متكاملة بشأن المتاحف المتوقفة، منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرًا إلى أن ما تم أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعى السياحة والآثار.

وزارة السياحة

وزير السياحة

السياحة والآثار

مستقبل وطن

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