وزير التعليم عن القلم المستخدم بحل البابل شيت: نشرح التفاصيل قبل الامتحان التجريبى

كتب محمود طه حسين

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور حول، هل الإجابة فى البابل شيت والتظليل يكون بالرصاص أم الحبر، وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق فماذا سيحتسب عند التصحيح الإلكترونى، ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان فى لجنة النظام والمراقبة؟.

وقال الوزير: سوف نصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبى وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا يا ريت ملاحظة أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بنوعية السكانرز المملوكة للوزارة + نوع الورق المستخدم + ال software المستخدم فى التصحيح وبالتالى أرجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد سوف نعلن هذا فى حينه.