اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:02 م
أكرم القصاص
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وزيرا الخارجية والرى يبحثان مع حمدوك الملء الأحادى الثانى لسد النهضة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:43 م
وزيرا الخارجية والرى يبحثان مع حمدوك الملء الأحادى الثانى لسد النهضة حمدوك يبحث مع وزيرا الخارجية والرى الملء الأحادى الثانى لسد النهضة
كتبت أسماء نصار

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استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وزيرا الخارجية سامح شكرى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، وذلك بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدى ووزير الرى والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس وسفير مصر لدى السودان حسام عيسى.
 
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين. 
 
وتناول اللقاء موضوع الملء الأحادى الثانى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول التشغيل وتبادل المعلومات والذى يضر بالمصالح والأمن المائى لدول المصب السودان ومصر. 
 
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف عمل آلية التنسيق على المستوى الفنى ودعم المسار الأفريقى للاتفاق بين الدول الثلاثة قبل الملء. 
 

 

 

 


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