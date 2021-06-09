كل ما تريد معرفته عن تطوير خدمة عملاء الكهرباء بسوهاج

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما تم تنفيذه من أعمال التطوير داخل مركز خدمة العملاء بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظة سوهاج، والتى كان لها أثر كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وهى كالآتى:

1- تم إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك، وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية، وبدأ بالفعل اعتباراً من أول يوليو 2020.

2- تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

3- الانتهاء من تطوير (13) مركز خدمة عملاء من إجمالي (19) مركز خدمة بقطاع كهرباء سوهاج.

4- تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.

5- تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة، لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

6- توفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.