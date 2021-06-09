"قتله بدم بارد".. تفاصيل مقتل طبيب المحلة دفاعا عن أهل بيته

كتب أحمد حسنى

"شهيد الدفاع عن العرض".. عبارة تلخص تلك القضية بشكل واف، حيث أقدم شاب على قتل طبيب بعد دفاعه عن أهل بيته بالمحلة، ليفارق الطبيب الحياة شهيداً دفاعاً عن أهل بيته، ويلقى بالمتهم خلف القضبان.

بدأت القصة بخلاف بين الطبيب المجنى عليه وأحد أقاربه، قام المتهم على إثرها بالتعدى على أهل الطبيب، الذى لم يجد سبيلا إلا الدفاع عن أهل بيته بكل ما أوتى من قوة، إلا أن المتهم قام بالاعتداء على المجنى عليه حتى فارق الحياة.

قوات الأمن ألقت القبض على المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت عرضه على محكمة جنايات المحلة التى قضت على المتهم بالسجن المؤبد.

بداية تلك القصة بتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، بوصول طبيب، جثة هامدة للمستشفى متأثرًا بجرح نافذ فى الصدر إثر مشاجرة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد أقاربه بسبب خلافات عائلية بينهم، تطورت إلى مشاجرة على إثرها قام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فى الصدر.

وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية وأصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد.