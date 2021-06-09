اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:17 م
أكرم القصاص
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عالم بريطاني: السلالة "دلتا" من كورونا أشد عدوى من السلالة"ألفا"بنسبة 60 %

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:00 م
عالم بريطاني: السلالة "دلتا" من كورونا أشد عدوى من السلالة"ألفا"بنسبة 60 % فيروس كورونا
لندن /أ ش أ/

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قال عالم أوبئة بريطاني، إن سلالة فيروس "كورونا" المكتشفة فى الهند "دلتا" أشد عدوى بحوالى 60 بالمائة من السلالة "ألفا" المكتشفة فى بريطانيا.

وفى الوقت الذى أصبحت فيه السلالة "دلتا" هى السائدة الآن فى المملكة المتحدة، قال البروفيسور نيل فيرجسون، من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء - "فى الأسبوع الماضي، كان لدينا دليل على أن السلالة (دلتا) تتفوق فى قابلية الانتقال بنسبة بين 30 إلى 100% على السلالة (ألفا).. وقد تأكد هذا ونعتقد أن نسبة 60 بالمائة ربما تكون هى أفضل تقدير"، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ورصدت السلالة "دلتا"، المعروفة بالاسم العلمى B1617.2، لأول مرة فى الهند وانتقلت منها إلى 60 دولة، منها المملكة المتحدة، حيث أصبحت السلالة السائدة التى تشكل أكثر من 60% من الحالات، وكشف تقرير، صدر يوم الجمعة، عن باحثين باتحاد علم الوراثة "سارس-كوف-2" والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، التابعين للحكومة الهندية، عن أنها من أخطر سلالات فيروس "كورونا" المستجد، ودعت الهند إلى تحرك عالمى سريع لاحتوائها.

أما السلالة "ألفا" المعروفة باسم (B117)، فرصدت لأول مرة فى مقاطعة كينت البريطانية أواخر العام الماضي، وانتشرت إلى العديد من الدول الأخرى، وأصبحت لاحقًا السلالة الأكثر انتشارًا فى بريطانيا والولايات المتحدة، وأظهرت الدراسات، فى ذلك الوقت، أنها أشد عدوى وأكثر فتكًا من السلالة الأصلية المكتشفة فى ووهان.

 


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السلالة دلتا

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