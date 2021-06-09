صور.. حوافظ بلاستيكية للموبايل وتسليمه قبل دخول اللجان لمنع الغش بحقوق عين شمس

كتب محمود راغب

تفقد منذ قليل، الدكتور محمد صافى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وكذلك تسهيل دخول وخروج طلاب الفرق المختلفة .

واتخذت الكلية إجراءات مشددة لمنع الغش وكذلك التواجد الملحوظ لأفراد الأمن والدفاع المدني والتأكد من سلامة أجهزة الانذار وطفايات الحريق والتأكيد على عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من لجان الامتحانات ، وكذلك استعداد الطاقم الطبي بالكلية وتزويده بأدوات الاسعافات الأولية في حال اكتشاف أي اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا واتباع اللازم.

واتخذت الكلية إجراءات صارمة لمنع الغش خلال الامتحانات من خلال حوافظ بلاستيكية يتم وضع اجهزه الهواتف المحموله بها مرفق بها كارنيه الطالب لضمان حفظها ومنع استخدامها في أغراض الغش.

وقال الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية تنتهى في الثامن من يوليو، مؤكدا تجهيز القاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، وفريق طبى تحسبا للحالات الطارئة.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الامتحانات على 3 فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الثالثة والنصف تنفيذاً لقرار المجلس الاعلي للجامعات وتبلغ مدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ثم الاستراحة ساعة بين كل لجنة وأخرى لتعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات.

ومن جانبه قال الدكتور محمد صافى وكيل الكلية ، إنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أيضا خلال تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترولات من خلال نقلها في صناديق بلاستيكية معقمة للحد من حدوث العدوى وحفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأشار وكيل الكلية ، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بكلية الحقوق، 30162 طالبا وطالبة مقسمين علي 10 لجان بواقع 26212 الشعبه العربي و 3373 طالبا وطالبة للشعبة الإنجليزى و137 طالبا وطالبة لشعبة الفرنسي.





الإجراءات-الاحترازية







الحوافظ-البلاستيكية







امتحانات-عين-شمس







جانب-من-الامتحانات







حافظة-بلاستيكية



