زيلنيسكى يتحدى روسيا بـ"تيشيرت" منتخب بلاده قبل يورو 2020: القرم هى أوكرانيا

كتب محمد تهامى زكى

استعرض الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلنيسكى، قميص منتخب بلاده أوكرانيا، الذى سيشارك به خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التى تنطلق الجمعة القادمة، وهو القميص الذى تسبب فى أزمة سياسية مع روسيا، ودفعها لتقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ووصفه القميص بـ"السياسى".



زيلنيسكى

ونشر زيلنيسكى صورتين له مع قميص منتخب أوكرانيا، عبر حسابه على إنستجرام، ويحمل اسمه ورقم "95"، ويبدو أن هذا الرقم يشير إلى "كفارتال-95" وهو الاستوديو الذى أسسه زيلنيسكى، حيث كان معروفا قبل الوصول إلى سدة الحكم فى البلاد، كممثل كوميدى ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو.



الرئيس الأوكرانى مع قميص منتخب بلاده

وعلق زيلنيسكى، فى تحدى جديد لروسيا، على الصورتين، قائلا: "الشكل الجديد لقميص المنتخب الأوكرانى لكرة القدم مميز بالتأكيد، إنه يتميز بالعديد من الرموز المهمة التى توحد الأوكرانيين من لوهانسك إلى أوزهورود ومن تشيرنيهيف إلى سيفاستوبول"، مضيفا: "بلادنا واحدة لا تتجزأ.. القرم هى أوكرانيا".





وأرسل الاتحاد الروسى، الثلاثاء، رسالة تقدم فيها بشكوى إلى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بشأن قمصان منتخب أوكرانيا، واصفا إياه بالسياسى، قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التى تتضمن الخطوط العريضة لشبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو ومزينة بهتافات وطنية شعبية.

ووفقاً لشبكة "فرانس 24" فإن الرسالة الموجهة من الاتحاد الروسى إلى الاتحاد الأوروبى قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق بطولة أوروبا جاء مفادها: "نلفت الانتباه إلى استخدام الدوافع السياسية فى قميص المنتخب الأوكرانى، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للوائح يويفا. "

وأثارت كييف غضب موسكو بعد أن كشف اتحاد كرة القدم التابع لها عن مجموعات يورو 2020 التى تظهر الخطوط العريضة لأوكرانيا بما فى ذلك شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا فى 2014، كما تظهر على القمصان عبارة "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال!".

ويشدد الاتحاد الأوروبى على أهمية الابتعاد عن السياسة فى كرة القدم، الا أنه أكد أن القميص الأوكرانى تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبى، وفقًا للوائح المعمول بها".

وقال أندرى بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكرانى لكرة القدم، إن التصميم تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبى "قبل وقت طويل" من العرض الرسمى للقميص يوم الأحد الماضى.