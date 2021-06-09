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رئيس البرلمان الليبى يدعو لعقد جلسة الإثنين لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:44 م
رئيس البرلمان الليبى يدعو لعقد جلسة الإثنين لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية البرلمان الليبى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لعقد جلسة الإثنين لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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يذكر أن تعيين حكومة الوحدة الوطنية في مارس لقي قبولا لدى الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية، في خطوة تعتبر أفضل أمل للسلام منذ سنوات، رغم استمرار العديد من العقبات الكبيرة.

ولدى حكومة الوحدة الوطنية تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة التي قسمتها سنوات من الحرب، ولتحسين الخدمات الحكومية والتجهيز لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر القادم.

 


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