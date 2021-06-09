"الصحة" تغلق عيادة طبيب أسنان شهير فى التجمع الخامس

وأفاد مصدر في وزارة الصحة والسكان، في تصريحات أن الحملة أسفرت عن رصد عيادة لأحد الأطباء المشهورين في التجمع الخامس، وتم التأكد من أن العيادة تدار بدون ترخيص من وزارة الصحة والسكان.وقام فريق وزارة الصحة، بغلق العيادة إداريا لحين استصدار الترخيص، وتم تشميع العيادة بالشمع الأحمر، وتحريز الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في العيادة.وتواصل وزارة الصحة والسكان، حملاتها على جميع المنشآت الطبية، لضبط الأداء والحفاظ على صحة وسلامة المريض المصري، وحمايته من الوقوع ضحية للاستغلال.