"الرعاية الصحية": حملة اطمن على ابنك ستطبق فى الأقصر والإسماعيلية بجانب بورسعيد

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد غريب، مدير الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حملة "اطمن على ابنك"، هي حملة أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث سيتم تقديم الفحوص الطبية للطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الفترة من 18 مايو وحتى 1 يوليو المقبل، كما تشمل الطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي والأول الثانوي في الفترة من 3 يوليو وحتى 16 سبتمبر المقبل.

وأضاف مدير الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال أن يحجز ولى أمر الطفل عبر كول سنتر والحجز يكون من 4 – 8 مساء، موضحا أن الهدف تنظيم لتقديم الخدمات للطلاب حتى لا يحدث نوع من التكدس وتقديم الفحوص الطبية لطلاب المدارس.

ولفت مدير الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحملة سيتم تنفيذها في محافظة بورسعيد باعتبارها أول المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل ثم بعدها محافظات التي تطبق فيها التأمين الصحى الشامل في الأقصر والإسماعلية لكل المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، موضحا أن الخدمة لكل المواطنين، وإذا كانت الأسرة غير مدركة على التأمين الصحى الشامل سيفتح ملف للأسرة ويقدم لهم الخدمات بشكل كامل.