الخارجية الأردنية: نتابع المعلومات الواردة حول تعرض أردنية للاختطاف بليبيا

كتب : أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية متابعتها للمعلومات التى وردتها منذ يومين حول تعرض فتاة أردنية للاختطاف وسوء المعاملة فى دولة ليبيا.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن الوزارة ومن خلال مركز العمليات على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية فى عمان، والتى أكدت أن السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، حيث تم وضع الفتاة في مكان آمن، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وقال الفايز إن الخارجية الأردنية على تواصل مستمر مع السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية ولتقديم الإسناد والدعم والمساعدة اللازمة للمواطنة الأردنية، كما يتم التواصل مع ذويها في المملكة لوضعهم بصورة المستجدات، مؤكدا أن اولوية الوزارة الآن هو أن تكون المواطنة بأمان وحرية وسلامة وأن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

وبين الفايز أن المعلومات ما زالت أولية والتحقيقات جارية للوقوف على حيثيات ما جرى، وثمن الجهود الحثيثة والفورية التي قامت بها السلطات الليبية للتعامل مع الموضوع.