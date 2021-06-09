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البرلمان الأوروبى يمنح الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الصحى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:54 ص
البرلمان الأوروبى يمنح الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الصحى البرلمان الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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منح البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الرقمى الخاص بفيروس كورونا، من أجل السماح للمسافرين بإثبات حالتهم الصحية - إذا تم تطعيمهم ضد الفيروس، أو التعافي منه، أو الحصول على نتيجة اختبار سلبية - وتسهيل تنقل مواطنى الدول الأوروبية في فصل الصيف.
 
وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم، إلى أن هذا القرار  الذي حصل على تأييد 546 صوتًا مقابل معارضة 93 صوتًا وامتناع 51 عن التصويت  يعد خطوة جديدة يتخذها البرلمان، ليدخل بذلك جواز السفر الصحي حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، على الرغم من أن العديد من الدول، بينها إسبانيا، كانت قد بدأت استخدامه بالفعل.
 
 

البرلمان الأوروبى

جواز السفر

اسبانيا

كورونا

جواز سفر صحى

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