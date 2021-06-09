اعترافات عاطلين كونا عصابة لسرقة الشقق السكنية بمنطقة النزهة

أدلى عاطلان متهمان بسرقة شقة فى النزهة، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، فقالا إنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق عقب التأكد من خلوها من سكانها، حيث كان يراقبانها لحين مغادرة سكانها.

واعترف المتهمان بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما فى إحدى الوقائع - مبالغ مالية لدى عميليهما "سيئى النية"، وهما اثنان من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، لتأمر النيابة بإحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من سيدة - مقيمة بدائرة القسم بسرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى من داخل الشقة سكنها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن.