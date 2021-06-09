أمن القليوبية يضبط صاحبة منزل تسبب تنقيبها عن الآثار فى تصدع 10 منازل.. صور

القليوبية- إبراهيم سالم

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على صاحبة المنزل الذى شهد واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار بشارع الجراب بقرية بطا ببنها، والذى تسبب فى تصدع أكثر من 10 منازل بالمنطقة، وقامت الأجهزة الأمنية بمعاينة المنزل، حيث تبين وجود حفرة عميقة بعمق حوالى 8 أمتار وكميات من الأتربة ومعدات الحفر من آلات الحفر المستخدمة في التنقيب.

وأكد عمدة القرية، أن الحفر تم منذ فترة بعيدة وتم التنبيه على صاحبة المنزل بردم الحفرة حتى لا تتسبب فى انهيار المنازل المجاورة، بعد أن أكدت صاحبة المنزل بأن هذه الحفرة لتوصيل الصرف الصحي للمنزل، الأمر الذى نفاه عمده القرية والمواطنين بالمنطقة.

فيما قال المحاسب حسام عبده الرفاعي رئيس الوحدة المحلية ببطا، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أنه تم إخطار كافة الأجهزة المعنية ومجلس مدينة بنها بشأن واقعة التنقيب عن الآثار والحفر الذى تسبب فى تصدع أكثر من 10 منازل.

وقال الرفاعى، إن المعلومات تتمثل فى قيام ربة منزل تدعى "سمية م ع" بمنطقة الجراب ببطا، بالتعاون مع دجال بالحفر والتنقيب أسفل منزلها وعمل أنفاق للبحث عن الآثار مما تسبب في تصدع أكثر من 10 منازل.

وقال رئيس الوحدة المحلية ببطا، إنه بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها تفقد المحاسب حسام عبده الرفاعى رئيس الوحدة المحلية ببطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية موقع العقارات المتأثرة بإعمال الحفر والتنقيب أسفلها بمنطقة الجراب ببطا.

والتقي رئيس الوحدة المحلية ببطا بأهالي المنطقة المتأثرة بالحفر أسفلها واستمع إلى شكواهم وتفاصيل الواقعة.