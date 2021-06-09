أمن القليوبية يضبط "أوزعة" بحوزته نصف مليون جنيه و3 أسلحة نارية وكمية من الحشيش

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام عنصر إجرامي بالإتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

وفى أحد الأكمنة ألقى النقيب إسلام صادق معاون مباحث المركز، القبض على المتهم وشهرته "أوزعه"، 40 عاما عاطل، وبحوزته 2 بندقية آلية و5 خزن بها طلقات من ذات العيار، وطبنجة عيار 9 ملم و 2 خزنة، ومخدر حشيش ومبلغ مالي 510 آلاف جنيه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.