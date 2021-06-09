اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:55 م
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أمن القليوبية يضبط "أوزعة" بحوزته نصف مليون جنيه و3 أسلحة نارية وكمية من الحشيش

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:02 م
أمن القليوبية يضبط "أوزعة" بحوزته نصف مليون جنيه و3 أسلحة نارية وكمية من الحشيش حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عنصر إجرامى بحوزته 3 أسلحة نارية وذخيرة مختلفة الأنواع ومبلغ مالى كبير بدائرة مركز شرطة بنها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام عنصر إجرامي بالإتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية.
 
وفى أحد الأكمنة ألقى النقيب إسلام صادق معاون مباحث المركز، القبض على المتهم وشهرته "أوزعه"، 40 عاما عاطل، وبحوزته 2 بندقية آلية و5 خزن بها طلقات من ذات العيار، وطبنجة عيار 9 ملم و 2 خزنة، ومخدر حشيش ومبلغ مالي 510 آلاف جنيه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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