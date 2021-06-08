5 مشروبات "ديتوكس" تطرد السموم من الجسم.. منها الخيار مع النعناع

كتبت مروة هريدى

تناول طعام صحي وغني بالمغذيات يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على لياقة الجسم وتجنب الإصابة بالأمراض وإزالة السموم منه بشكل طبيعي، ومن المهم تناول كميات مناسبة من الألياف ومضادات الأكسدة، كذلك يحظى شرب الماء بنفس الأهمية بالنسبة للجسم من أجل طرد السموم، لذلك من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالألياف والتى تحتوي على جرعات كبيرة من الفيتامينات الأساسية والمغذيات والتى يمكنها أن تساعد في طرد السموم الضارة من الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

- فيما يلى.. 4 وصفات لمشروبات "ديتوكس" من شأنها طرد السموم من الجسم كما تساعد فى عملية فقدان الوزن والحفاظ على انتعاشك في الصيف.

1- مشروب الخيار مع الليمون والنعناع

هذا المشروب من شأنه أن يطرد السموم من الجسم وهو الأساسي والأكثر شيوعًا والذي يمكن تحضيره بسهولة في المنزل، حيث يُعرف النعناع بأنه أفضل مكون لتهدئة اضطراب المعدة وتسريع عملية الهضم، عندما يضاف الخيار والليمون إلى هذا المشروب، فإنه يساعد فى تبريد الجسم خاصة خلال الطقس الحار نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

طريقة إعداده

يتم تقشير الخيار ومزجه مع أوراق النعناع فى كوب من الماء ثم تصفيته جيدًا ويضاف للمزيج عصير الليمون.



عصير رمان بالبنجر

2- عصير الرمان والبنجر

كلًا من الرمان والبنجر لهما أهمية كبيرة في عملية التطهير وإزالة السموم من الجسم، حيث يساعد البنجر بفوائده الصحية العديدة على التخلص من السموم فى الكبد لأنه ينشط إنزيمات الكبد ويزيد الصفراء، كما أنه معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ويمنع تلف الكبد، بينما يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد أيضًا في إزالة السموم من الجسم.

إلى جانب ذلك، يعتبر الرمان والبنجر مفيدان جدًا أيضًا إذا كان الشخص يتعامل مع انخفاض الهيموجلوبين، مع العلم أن هذا المشروب يحتاج إلى تناوله على الفور عند صنعه ولا يمكن تخزينه.

طريقة إعداده

نضيف عصير الرمان والبنجر المفروم ونخلطهما فى الخلاط لعمل مزيج رائع ثم تناوله.

3- شاي الليمون بالزنجبيل

الزنجبيل هو عشب جيد مضاد للالتهابات مفيد في الهضم ومليء أيضًا بمضادات الأكسدة، أما الليمون مصدر رائع لفيتامين سي يساعد في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، لذلك يمكن أن يكون الشاي بالزنجبيل مع الليمون مفيدًا بعدة طرق في إزالة السموم من الجسم.

طريقة إعداده

قم بتسخين الماء وقبل الغليان أضف الزنجبيل وأوراق الشاي وعصير الليمون والعسل أيضًا، ثم قم بتصفيته جيدًا قبل تناوله.

4- شاي الكركم للتخلص من السموم

شاي الكركم غنى بمضادات الأكسدة والمكونات المضادة للالتهابات، وله فوائد صحية عديدة خاصة أن الكركم من التوابل المطهرة للكبد ويعمل على تعزيز مناعة الجسم عن طريق تحسين وظائف الكبد.

طريقة إعداده

أضف الكركم إلى كوب من الماء المغلى واتركه على نار هادئة بضع ثوانى ويمكن إضافة العسل أيضًا.



شاي اخضر بالفواكه

5- الشاي الأخضر بالفواكه

الشاي الأخضر هو مصدر غني لمضادات الأكسدة والفواكه التي تختارها لإضافتها للشاى تضمن حصولك على جرعتك الجيدة من الفيتامينات، وربما في هذا الصيف يمكنك إضافة المانجو المفروم إلى الشاي الأخضر.

طريقة إعداده

خذ كوبًا من الماء المغلى، وأضف كيس شاي أخضر وأتركه يهدأ ثم أضف المانجو المفروم ومكعبات الثلج والقليل من العسل.