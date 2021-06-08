اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى: خطة لرصد كافة أعمال الامتحانات لضمان سير العملية بشكل ميسر

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:26 م
وزير التعليم العالى: خطة لرصد كافة أعمال الامتحانات لضمان سير العملية بشكل ميسر وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة وضعت خطة لرصد كافة أعمال الامتحانات داخل الجامعات المصرية لضمان سير عملية الامتحانات بشكل ميسر.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الجولات التي يجريها داخل الجامعات يطمئن من خلالها على سير أعمال الامتحانات، متابعا: إننا من خلال المجلس الأعلى للجامعات عندما اتخذنا قرار استكمال العام الدراسى واستكمال أعمال الامتحانات وضعنا خطة كبيرة للغاية ولجنة أزمة تستطيع أن تتواصل بشكل يومى كى ترصد كافة أعمال الامتحانات.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: منذ 25 مايو وحتى الآن حسب الجامعات والكليات بدأنا في 27 جامعة وأكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية الأعمال تسير بشكل ميسر للغاية ونطمئن على إجراءات دخول الطلاب من أول الحرم الجامعى وحتى دخولهم قاعات الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء من الأطقم الطبية المتخصصة في مكافحة العدوى داخل الجامعات المصرية وكذلك من ناحية التزام الطلاب أنفسهم حفاظا على الطلاب وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في منظومة القطاع التعليمى.

 


الامتحانات

الجامعات

خالد عبد الغفار

اكسترا نيوز

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يتابع أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى بجامعتى القاهرة وحلوان.. خالد عبد الغفار: إصابات كورونا بين الطلاب لا تتعدى أصابع اليد.. والخشت يعلن تخصيص 5 مراكز لتطعيم أعضاء هيئة التدريس.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:00 م

وزير التعليم العالى والخشت يفتتحان أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجى بالشرق الأوسط بفرع الشيخ زايد.. خالد عبد الغفار: استثمارات كبيرة لدعم الباحثين فى مجال النانو.. وهدفنا تخريج جيل جديد من المبدعين

الإثنين، 24 مايو 2021 03:00 م

5 جولات ميدانية لوزير التعليم العالى فى نهار رمضان.. الدكتور خالد عبد الغفار يتابع مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية على أرض الواقع.. وأول المتواجدين بمستشفى بنها الجامعى بعد حادث قطار طوخ.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 05:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة