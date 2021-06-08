وزير التعليم العالى: خطة لرصد كافة أعمال الامتحانات لضمان سير العملية بشكل ميسر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة وضعت خطة لرصد كافة أعمال الامتحانات داخل الجامعات المصرية لضمان سير عملية الامتحانات بشكل ميسر.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الجولات التي يجريها داخل الجامعات يطمئن من خلالها على سير أعمال الامتحانات، متابعا: إننا من خلال المجلس الأعلى للجامعات عندما اتخذنا قرار استكمال العام الدراسى واستكمال أعمال الامتحانات وضعنا خطة كبيرة للغاية ولجنة أزمة تستطيع أن تتواصل بشكل يومى كى ترصد كافة أعمال الامتحانات.

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: منذ 25 مايو وحتى الآن حسب الجامعات والكليات بدأنا في 27 جامعة وأكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية الأعمال تسير بشكل ميسر للغاية ونطمئن على إجراءات دخول الطلاب من أول الحرم الجامعى وحتى دخولهم قاعات الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء من الأطقم الطبية المتخصصة في مكافحة العدوى داخل الجامعات المصرية وكذلك من ناحية التزام الطلاب أنفسهم حفاظا على الطلاب وأسرهم وأعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في منظومة القطاع التعليمى.