وزيرة التضامن: نعمل على رفع مؤشر التنمية على مستوى الجمهورية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للاعلام وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لإبراز دور الوزارة في خدمة المواطن المصري وترسيخ مفاهيم الحماية والرعاية والتنمية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي والنهوض بالمجتمع،وذلك بحضور محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أن الوزارة ترى أن الإعلام شريم أساسى فى التوعية والتنمية وتعبئة المشاركة فى خدمة الوطن وتنميته.

وتابعت الوزيرة: "لدينا الكثير من الأسر تحتاج إلى توعية وتنمية، ولكن بالتوازى مع تطوير حياة هؤلاء الأسر، نعمل على رفع مؤشر التنمية على مستوى الجمهورية".

وأوضحت ان البروتوكول يتضمن بث برنامج على اذاعة البرنامج العام يخدم المجتمع ويوضخ الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى اإعادة انتاج البرامج التى تسلط الضوء على العادات المصرية الراسخة والحفاظ عليها.