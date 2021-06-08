اليوم السابع
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وزيرة التضامن: نعمل على رفع مؤشر التنمية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:03 م
وزيرة التضامن: نعمل على رفع مؤشر التنمية على مستوى الجمهورية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسين طلال

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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن دور الإعلام لا يقتصر على التغطية فقط ونقل الخبر ولكن له دور كبير فى التوعية، مشيرا الى ان الرئيس السيسى والدولة المصرية تبنت تطوير وتوعية الانسان المصرى، مؤكده أن الوزارة اصبحت تشارك المجتمع المدنى لى أعمال التطوير، وهو نشط منذ البداية، ولكنهة الان أصبحت شريك أساسى فى التنمية والتوعية وبناء الإنسان والمسئولية المجتمعية.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للاعلام وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لإبراز دور الوزارة في خدمة المواطن المصري وترسيخ مفاهيم الحماية والرعاية والتنمية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي والنهوض بالمجتمع،وذلك بحضور محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أن الوزارة ترى أن الإعلام شريم أساسى فى التوعية والتنمية وتعبئة المشاركة فى خدمة الوطن وتنميته.
 
وتابعت الوزيرة: "لدينا الكثير من الأسر تحتاج إلى توعية وتنمية، ولكن بالتوازى مع تطوير حياة هؤلاء الأسر، نعمل على رفع مؤشر التنمية على مستوى الجمهورية".
 
وأوضحت ان البروتوكول يتضمن بث برنامج على اذاعة البرنامج العام يخدم المجتمع ويوضخ الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى اإعادة انتاج البرامج التى تسلط الضوء على العادات المصرية الراسخة والحفاظ عليها.

 

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